Se détendre, prendre l’air, mettre le corps en mouvement. Studio Tandoori vous donne rendez-vous au petit matin pour une séance de yoga dans un écrin de verdure face aux sommets environnants.

> Sur réservation au 06 82 30 46 36 ou via maria.65@live.fr.

> Tarif 15 euros (chèques, espèces, paylib).

> Prêt de matériel si nécessaire.

English :

Relax, get some fresh air, get your body moving. Studio Tandoori invites you to an early morning yoga session in a green setting overlooking the surrounding peaks.

> Book on 06 82 30 46 36 or maria.65@live.fr.

> Price: 15 euros (cheques, cash, paylib).

> Equipment available on loan if required.

German :

Entspannen, frische Luft schnappen, den Körper in Bewegung bringen. Studio Tandoori verabredet sich mit Ihnen am frühen Morgen zu einer Yogastunde in einer grünen Oase mit Blick auf die umliegenden Gipfel.

> Mit Reservierung unter 06 82 30 46 36 oder über maria.65@live.fr.

> Preis: 15 Euro (Schecks, Bargeld, Paylib).

> Bei Bedarf kann Material ausgeliehen werden.

Italiano :

Rilassatevi, prendete un po’ d’aria fresca e mettete in movimento il vostro corpo. Lo Studio Tandoori vi invita a una sessione di yoga mattutina in un ambiente verde con vista sulle cime circostanti.

> Prenotazione obbligatoria allo 06 82 30 46 36 o a maria.65@live.fr.

> Prezzo: 15 euro (assegni, contanti, paylib).

> Se necessario, l’attrezzatura è disponibile in prestito.

Espanol :

Relájese, respire aire fresco y ponga su cuerpo en movimiento. Studio Tandoori te invita a una sesión de yoga a primera hora de la mañana en un entorno verde con vistas a los picos circundantes.

> Es necesario reservar en el 06 82 30 46 36 o en maria.65@live.fr.

> Precio: 15 euros (cheques, efectivo, paylib).

> Préstamo de material si es necesario.

