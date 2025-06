Yoga en plein air – Pertuis 20 juin 2025 09:30

Vaucluse

Yoga en plein air Du 20/06 au 25/07/2025 de 9h30 à 10h30.

RDV à 9h20 au parking. Parc du Farigoulier Pertuis Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Yoga en plein air Cet été, prenez soin de vous

Envie de respirer, de bouger, et de vous reconnecter à vous-même dans un cadre naturel et apaisant ?

Cet été, on se retrouve pour des séances de yoga en plein air, accessibles à tous.

RDV au parking du farigoulier à 9h20

Au programme :



• Postures douces et toniques

• Respiration consciente

• Relaxation profonde

• Une ambiance bienveillante, en pleine nature



Apportez une bouteille d’eau, votre tapis et éventuellement en fouta à mettre en dessous de tapis pour le protéger.



À noter certains créneaux peuvent être annulés le jour même en cas de pluie, de vent fort, ou si le nombre de réservations est inférieur à 3 personnes.

Il est donc fortement recommandé de réserver à l’avance pour garantir le maintien du cours. .

Parc du Farigoulier

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 22 24 42 yogaavecewa@gmail.com

English :

Yoga outdoors? Take care of yourself this summer

Want to breathe, move and reconnect with yourself in a natural, soothing setting?

Join us this summer for outdoor yoga sessions accessible to all.

German :

Yoga im Freien? Achten Sie diesen Sommer auf sich selbst!

Haben Sie Lust, in einer natürlichen und beruhigenden Umgebung zu atmen, sich zu bewegen und wieder mit sich selbst in Verbindung zu treten?

Diesen Sommer treffen wir uns zu Yoga-Sitzungen im Freien, die für alle zugänglich sind.

Italiano :

Yoga all’aperto? Prendetevi cura di voi stessi quest’estate

Volete respirare, muovervi e riconnettervi con voi stessi in un ambiente naturale e rilassante?

Unitevi a noi quest’estate per sessioni di yoga all’aperto accessibili a tutti.

Espanol :

¿Yoga al aire libre? Cuídate este verano

¿Quieres respirar, moverte y reconectar contigo mismo en un entorno natural y relajante?

Acompáñanos este verano en sesiones de yoga al aire libre accesibles para todos.

