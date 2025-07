Yoga en plein air Voie verte du Marsan et de l’Armagnac Villeneuve-de-Marsan

Yoga en plein air Voie verte du Marsan et de l’Armagnac Villeneuve-de-Marsan lundi 14 juillet 2025.

Yoga en plein air

Voie verte du Marsan et de l’Armagnac Chemin de la Côte Rouge Villeneuve-de-Marsan Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-07-14 2025-07-17 2025-07-21 2025-07-24 2025-07-28 2025-07-31 2025-08-04 2025-08-07 2025-08-11 2025-08-14 2025-08-18 2025-08-21 2025-08-25 2025-08-28

Guidé par Ingrid BRUZAUD GRILLE, Professeur de YOGA diplômée de l’école Pratham Yoga en Inde, assistez à des séances de yoga doux et ressourçant accessible à tous et de tout niveaux.

Rendez-vous sous le grand chêne. Annulé en cas de pluie.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE PAR SMS

Pensez à apporter votre tapis, une tenue confortable et de l'eau.

Rendez-vous sous le grand chêne. Annulé en cas de pluie. Pensez à apporter votre tapis, une tenue confortable et de l’eau.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE PAR SMS

Toute annulation sous moins de 24h reste due. .

Voie verte du Marsan et de l’Armagnac Chemin de la Côte Rouge Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 37 73 44

English : Yoga en plein air

Guided by Ingrid BRUZAUD GRILLE, a YOGA teacher with a diploma from the Pratham Yoga school in India, enjoy gentle, rejuvenating yoga sessions for all levels.

Meet under the big oak tree. Cancelled in case of rain.

RESERVATION REQUIRED BY SMS

German : Yoga en plein air

Unter der Leitung von Ingrid BRUZAUD GRILLE, einer diplomierten Yogalehrerin der Pratham-Yoga-Schule in Indien, können Sie an sanften und erholsamen Yogasitzungen teilnehmen, die für alle zugänglich sind und auf jedem Niveau stattfinden.

Treffpunkt unter der großen Eiche. Wird bei Regen abgesagt.

RESERVIERUNG PER SMS ERFORDERLICH

Italiano :

Guidati da Ingrid BRUZAUD GRILLE, insegnante di YOGA diplomata presso la scuola Pratham Yoga in India, godetevi sessioni di yoga dolci e rigeneranti per tutti i livelli.

Appuntamento sotto la grande quercia. Annullato in caso di pioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA VIA SMS

Espanol : Yoga en plein air

Guiados por Ingrid BRUZAUD GRILLE, profesora de YOGA diplomada por la escuela Pratham Yoga de la India, disfrute de sesiones de yoga suaves y rejuvenecedoras para todos los niveles.

Cita bajo el gran roble. Cancelado en caso de lluvia.

RESERVA OBLIGATORIA POR SMS

