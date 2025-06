Yoga en Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun 10 juillet 2025 15:00

Seine-Maritime

Yoga en Terre d’Accord Jardin Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 15:00:00

fin : 2025-07-10 17:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Envie de vous ressourcer en harmonie avec la nature ?

Regine Deguigne praticienne formée et certifiée au yoga nidra, relaxation profonde et aux massages ayurvédiques et Jeanne Pinson professeur de yoga certifiée (vinyasa, hatha, yin, pranayama, méditation) vous propose un atelier exceptionnel au cœur du magnifique jardin d’art ! Ces deux amoureuses de Terre d’Accord et de la côte d’Albâtre vous proposerons une matinée ou un après midi de yoga postural suivi de yoga nidra (relaxation profonde).

Possibilité de ne suivre que le cours de yoga ou que celui de relaxation profonde / méditation.

Deux séances le mardi de 10h à 12h ET le jeudi de 15h à 17h. Sur réservation.

Jardin Terre d’Accord

La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie

English : Yoga en Terre d’Accord

Want to recharge your batteries in harmony with nature?

Regine Deguigne, trained and certified practitioner of yoga nidra, deep relaxation and ayurvedic massage, and Jeanne Pinson, certified yoga teacher (vinyasa, hatha, yin, pranayama, meditation), offer you an exceptional workshop in the heart of the magnificent art garden! These two lovers of Terre d’Accord and the Côte d’Albâtre will offer you a morning or afternoon of postural yoga followed by yoga nidra (deep relaxation).

Possibility of taking only the yoga class or only the deep relaxation/meditation class.

Two sessions on Tuesdays from 10am to 12pm AND Thursdays from 3pm to 5pm. Reservations required.

German :

Haben Sie Lust, sich im Einklang mit der Natur zu erholen?

Regine Deguigne, ausgebildete und zertifizierte Praktikerin in Yoga Nidra, Tiefenentspannung und ayurvedischen Massagen, und Jeanne Pinson, zertifizierte Yogalehrerin (Vinyasa, Hatha, Yin, Pranayama, Meditation), bieten Ihnen einen außergewöhnlichen Workshop im Herzen des wunderschönen Kunstgartens an! Diese beiden Liebhaberinnen der Terre d’Accord und der Alabasterküste bieten Ihnen einen Vormittag oder einen Nachmittag mit Yoga für die Körperhaltung, gefolgt von Yoga Nidra (Tiefenentspannung).

Es besteht die Möglichkeit, nur den Yogakurs oder nur den Kurs für Tiefenentspannung/Meditation zu besuchen.

Zwei Sitzungen am Dienstag von 10 bis 12 Uhr UND am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Volete fare il pieno di energia in armonia con la natura?

Regine Deguigne, praticante formata e certificata in yoga nidra, rilassamento profondo e massaggio ayurvedico, e Jeanne Pinson, insegnante certificata di yoga (vinyasa, hatha, yin, pranayama, meditazione), vi propongono un workshop eccezionale nel cuore del magnifico giardino d’arte! Questi due amanti di Terre d’Accord e della Côte d’Albâtre vi proporranno una mattinata o un pomeriggio di yoga posturale seguito da yoga nidra (rilassamento profondo).

Potete scegliere se seguire solo la lezione di yoga o solo quella di rilassamento profondo/meditazione.

Due sessioni, il martedì dalle 10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00. È necessaria la prenotazione.

Espanol :

¿Desea recargar las pilas en armonía con la naturaleza?

Regine Deguigne, practicante formada y certificada en yoga nidra, relajación profunda y masaje ayurvédico, y Jeanne Pinson, profesora de yoga certificada (vinyasa, hatha, yin, pranayama, meditación), le proponen un taller excepcional en el corazón del magnífico jardín de arte Estos dos enamorados de Terre d’Accord y de la Côte d’Albâtre le propondrán una mañana o una tarde de yoga postural seguida de yoga nidra (relajación profunda).

Podrá elegir entre asistir sólo a la clase de yoga o sólo a la clase de relajación profunda/meditación.

Dos sesiones los martes de 10h a 12h Y los jueves de 15h a 17h. Reserva previa.

