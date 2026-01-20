Yoga enfant famille La Pause Bien-être Brebotte

Yoga enfant famille

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 16:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Pendant les vacances d’hiver, on profite d’une séance de yoga de façon ludique à vos enfants avec une séance de yoga Famille ! Prendre ce temps pour soi et pour les enfant permet aussi de vivre la période de froid plus sereinement.

Pour les enfants de 3 ans à 10 ans, accompagnés de leur(s) parent(s), grand(s)-parent(s). .

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com

