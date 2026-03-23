Yoga enfant famille La Pause Bien-être Brebotte
Yoga enfant famille La Pause Bien-être Brebotte mercredi 15 avril 2026.
Yoga enfant famille
La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 16:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Pendant les prochaines vacances d’avril, offrez à vos enfants (et à vous aussi ??) un moment de complicité et de détente avec une séance de yoga famille, ludique et accessible à tous.
Pour les enfants de 3 à 10 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou grand(s)-parent(s) .
La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com
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English : Yoga enfant famille
L’événement Yoga enfant famille Brebotte a été mis à jour le 2026-03-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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