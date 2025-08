Yoga enfants/parents Espace Bayles Isle Isle

Yoga enfants/parents Espace Bayles Isle Isle jeudi 21 août 2025.

141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

2025-08-21 2025-08-28

Ce cours donne aux enfants et à leurs parents la possibilité de découvrir les postures traditionnelles du yoga, de partager une activité ensemble, d’une manière amusante et non compétitive. Le yoga favorise le tonus musculaire, la souplesse, l’équilibre physique et émotionnel.

Prévoir une tenue confortable, un tapis de sport et une petite couverture.

Réservations par téléphone (en lien). .

141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

