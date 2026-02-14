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Yoga entre pommes et ciel N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Pont-l’Évêque

Yoga entre pommes et ciel N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Pont-l’Évêque jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre
Adresse
Distillerie Calvados Christian Drouin
Ville
14130 Pont-l'Évêque
Département
Calvados
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Pont-l’Évêque

Yoga entre pommes et ciel

N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Distillerie Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23

Expérience sensorielle.
Venez vivre une expérience sensorielle unique. Pratiquez le yoga dans les vergers de l’authentique distillerie des Calvados Christian Drouin. Une immersion au milieu des pommiers pour apprendre à respirer avec la nature.
Places limitées par séance.
Le tarif comprend une visite à 10h30, une dégustation et le cours de yoga.

Déroulement:
10h30 Visite de la distillerie et dégustation
11h30 Cours de yoga ( durée 45 minutes)
Tous niveaux bienvenus !
Prévoyez une tenue légère et un tapis ( sinon nous pouvons mettre à disposition ))

Vous souhaitez déjeuner au restaurant du domaine ? Réservez votre table au 06 85 66 67.   .

N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Distillerie Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 30 05  reservation@calvados-drouin.com

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English : Yoga entre pommes et ciel

A sensory experience.

L’événement Yoga entre pommes et ciel Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Terre d’Auge Tourisme

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