Yoga entre pommes et ciel N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Yoga entre pommes et ciel

N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Distillerie Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23

Expérience sensorielle.

Venez vivre une expérience sensorielle unique. Pratiquez le yoga dans les vergers de l’authentique distillerie des Calvados Christian Drouin. Une immersion au milieu des pommiers pour apprendre à respirer avec la nature.

Places limitées par séance.

Le tarif comprend une visite à 10h30, une dégustation et le cours de yoga.

Déroulement:

10h30 Visite de la distillerie et dégustation

11h30 Cours de yoga ( durée 45 minutes)

Tous niveaux bienvenus !

Prévoyez une tenue légère et un tapis ( sinon nous pouvons mettre à disposition ))

Vous souhaitez déjeuner au restaurant du domaine ? Réservez votre table au 06 85 66 67. .

N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Distillerie Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 30 05 reservation@calvados-drouin.com

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English : Yoga entre pommes et ciel

A sensory experience.

L’événement Yoga entre pommes et ciel Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Terre d’Auge Tourisme