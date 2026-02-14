Yoga entre pommes et ciel N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Pont-l’Évêque
Yoga entre pommes et ciel N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Pont-l’Évêque jeudi 9 juillet 2026.
Pont-l’Évêque
Yoga entre pommes et ciel
N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Distillerie Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23
Expérience sensorielle.
Venez vivre une expérience sensorielle unique. Pratiquez le yoga dans les vergers de l’authentique distillerie des Calvados Christian Drouin. Une immersion au milieu des pommiers pour apprendre à respirer avec la nature.
Places limitées par séance.
Le tarif comprend une visite à 10h30, une dégustation et le cours de yoga.
Déroulement:
10h30 Visite de la distillerie et dégustation
11h30 Cours de yoga ( durée 45 minutes)
Tous niveaux bienvenus !
Prévoyez une tenue légère et un tapis ( sinon nous pouvons mettre à disposition ))
Vous souhaitez déjeuner au restaurant du domaine ? Réservez votre table au 06 85 66 67. .
N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Distillerie Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 30 05 reservation@calvados-drouin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Yoga entre pommes et ciel
A sensory experience.
L’événement Yoga entre pommes et ciel Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Terre d’Auge Tourisme
À voir aussi à Pont-l'Évêque (Calvados)
- Atelier pain au cidre N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Pont-l’Évêque 1 juillet 2026
- Visite commentée de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 1 juillet 2026
- Boom enfant & Karaoké apéro Place du Mal Foch Pont-l’Évêque 3 juillet 2026
- Concert Trio Tout Bas Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque 3 juillet 2026
- Micro-découverte La soie, matière précieuse Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 4 juillet 2026