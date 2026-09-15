Yoga et Art, la sérénité en partage ! – Vichy Vitalité Musée des Arts d’Afrique et d’Asie de Vichy Vichy

dimanche 27 septembre 2026 · Musée des Arts d'Afrique et d'Asie de Vichy · Vichy

Informations pratiques

Vichy

Yoga et Art, la sérénité en partage ! – Vichy Vitalité

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie de Vichy 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Le temps d’un après-midi, laissez-vous porter par une expérience originale mêlant pratique du yoga et réflexion autour de l’art, dans le cadre inspirant du Musée des Arts d’Afrique et d’Asie.

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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie de Vichy 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 22 86 04

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English :

Spend an afternoon immersing yourself in a unique experience that combines yoga practice with reflection on art, in the inspiring setting of the Museum of African and Asian Arts.

L’événement Yoga et Art, la sérénité en partage ! – Vichy Vitalité Vichy a été mis à jour le 2026-09-08 par Vichy Destinations