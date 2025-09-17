Yoga et bols tibétains Longpré-les-Corps-Saints

Yoga et bols tibétains Longpré-les-Corps-Saints mercredi 17 septembre 2025.

Yoga et bols tibétains

Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints Somme

Tarif : 35 – 35 –

35

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 14:30:00

fin : 2025-09-17 17:00:00

Date(s) :

2025-09-17

Un voyage intérieur unique

1 heure de yoga pour éveiller le corps suivie d’1 heure de bain sonore pour apaiser l’esprit

Places limitées et un minimum de 5 personnes pour maintenir la séance

Matériel à prévoir tapis de sol, oreiller, plaid si besoin 35 .

Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 62 68 90 69

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Yoga et bols tibétains Longpré-les-Corps-Saints a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME