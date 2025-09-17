Yoga et bols tibétains Longpré-les-Corps-Saints
Yoga et bols tibétains
Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints Somme
Tarif : 35 – 35 –
35
Tarif unique
Début : 2025-09-17 14:30:00
fin : 2025-09-17 17:00:00
2025-09-17
Un voyage intérieur unique
1 heure de yoga pour éveiller le corps suivie d’1 heure de bain sonore pour apaiser l’esprit
Places limitées et un minimum de 5 personnes pour maintenir la séance
Matériel à prévoir tapis de sol, oreiller, plaid si besoin 35 .
Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 62 68 90 69
