Informations pratiques

Balaruc-le-Vieux

YOGA ET CHANT DE MANTRAS SOUS LA PLEINE LUNE

3 rue du camping Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

EVENEMENT Yoga & Pleine Lune le 28 AOUT 20h45 à 22h

Crique de l’angle à Balaruc Le Vieux.

L’expérience de mouvements doux , du souffle conscient et du chant de mantras à la lumière de la pleine lune.

Une invitation à se poser, ressentir, se laisser vivre …

Pas de pré requis nécessaire.

Avec Céline JOUVERT, enseignante de yoga de l’Institut Français du Yoga.

Tarif unique 15€

Inscription 06.08.49.81.98 .

3 rue du camping Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 6 08 49 81 98 gemmedeyoga@gmail.com

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English :

L’événement YOGA ET CHANT DE MANTRAS SOUS LA PLEINE LUNE Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau