YOGA ET CHANT DE MANTRAS SOUS LA PLEINE LUNE Balaruc-le-Vieux
vendredi 28 août 2026 · Balaruc-le-Vieux
Informations pratiques
Balaruc-le-Vieux
YOGA ET CHANT DE MANTRAS SOUS LA PLEINE LUNE
3 rue du camping Balaruc-le-Vieux Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
EVENEMENT Yoga & Pleine Lune le 28 AOUT 20h45 à 22h
Crique de l’angle à Balaruc Le Vieux.
L’expérience de mouvements doux , du souffle conscient et du chant de mantras à la lumière de la pleine lune.
Une invitation à se poser, ressentir, se laisser vivre …
Pas de pré requis nécessaire.
Avec Céline JOUVERT, enseignante de yoga de l’Institut Français du Yoga.
Tarif unique 15€
Inscription 06.08.49.81.98 .
3 rue du camping Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 6 08 49 81 98 gemmedeyoga@gmail.com
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English :
L’événement YOGA ET CHANT DE MANTRAS SOUS LA PLEINE LUNE Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau