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YOGA ET CHANT DE MANTRAS SOUS LA PLEINE LUNE Balaruc-le-Vieux

vendredi 28 août 2026 · Balaruc-le-Vieux

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
3 rue du camping
Ville
34540 Balaruc-le-Vieux
Département
Hérault
Tarif
15 15 15

Balaruc-le-Vieux

YOGA ET CHANT DE MANTRAS SOUS LA PLEINE LUNE

3 rue du camping Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

EVENEMENT Yoga & Pleine Lune le 28 AOUT 20h45 à 22h

Crique de l’angle à Balaruc Le Vieux.
L’expérience de mouvements doux , du souffle conscient et du chant de mantras à la lumière de la pleine lune.
Une invitation à se poser, ressentir, se laisser vivre …
Pas de pré requis nécessaire.

Avec Céline JOUVERT, enseignante de yoga de l’Institut Français du Yoga.
Tarif unique 15€
Inscription 06.08.49.81.98   .

3 rue du camping Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 6 08 49 81 98  gemmedeyoga@gmail.com

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English :

L’événement YOGA ET CHANT DE MANTRAS SOUS LA PLEINE LUNE Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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