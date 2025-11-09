Yoga et Chi Gong au profit des enfants de Goma La Voûte Clamecy
Yoga et Chi Gong au profit des enfants de Goma
La Voûte 14 Rue de la Monnaie Clamecy Nièvre
Journées de solidarité 2025 Yoga et Chi Gong au profit des enfants de Goma Organisées au bénéfice du African’s Tears Center de Goma (RDC) Vendredi 24 octobre 2025 à 10h Hatha yoga (2h) avec Nadia Dimanche 9 novembre 2025 à 10h sons thérapeutiques (2h) avec Hai Participation sur donations, réservation auprès de Nadia au 06 47 06 32 89 .
