YOGA ET DÉGUSTATION DE VIN – Canet 28 juin 2025 07:00

Hérault

YOGA ET DÉGUSTATION DE VIN Route d’Aspiran Canet Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Venez fêter l’été au Domaine de la Dourbie avec un atelier Yoga & Dégustation de Vin.

L’atelier débutera par une séance de yoga en douceur conçue pour éveiller vos sens une invitation à ralentir, à ressentir, à habiter pleinement l’espace de votre corps. La séance se déroulera au sein du parc paysager du Domaine, à l’ombre des arbres. Nous serons accompagnés par un musicien qui nous fera voyager au travers de textures sonores, vibratoires et mélodiques.

Dans un second temps, nous poursuivrons l’expérience par une dégustation. Quelques cuvées du Domaine choisies avec soin vous seront proposées, à savourer avec attention, dans la continuité de cette exploration du goût, du toucher, de l’odorat… chaque gorgée comme une méditation.

Aucune expérience préalable du yoga n’est requise, simplement ouverture et curiosité pour plonger dans cette expérience sensorielle originale et subtile. .

Route d’Aspiran

Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 69 33 61 24 hello@leschosessauvages.com

English :

Come celebrate summer at Domaine de la Dourbie with a Yoga & Wine Tasting workshop.

German :

Feiern Sie den Sommer auf der Domaine de la Dourbie mit einem Yoga-Workshop & Weinverkostung.

Italiano :

Venite a festeggiare l’estate al Domaine de la Dourbie con un workshop di Yoga e degustazione di vini.

Espanol :

Venga a celebrar el verano en el Domaine de la Dourbie con un taller de Yoga y Cata de Vinos.

