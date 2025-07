YOGA ET PETIT-DEJEUNER GOURMET Béziers

1 Chemin Latéral du Port Neuf Béziers Hérault

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Yoga sous le magnolia, souffle et mouvement en harmonie avec la nature, suivi d’un petit-déjeuner gourmet à savourer en pleine conscience.

Offrez-vous un moment de douceur avec une séance de Hatha Flow guidée par Maryam, dans notre jardin à l’anglaise. Respirez, bougez en conscience, reconnectez-vous à vous-même, entouré de verdure et du chant des oiseaux. Après cette parenthèse ressourçante, prolongez le plaisir avec un petit-déjeuner gourmet servi sous forme de buffet, fait maison et plein de saveurs. Places limitées, sur réservation uniquement. .

1 Chemin Latéral du Port Neuf Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 16 13 33 48

English :

Yoga under the magnolia tree, breath and movement in harmony with nature, followed by a gourmet breakfast to savour with full awareness.

German :

Yoga unter dem Magnolienbaum, Atem und Bewegung im Einklang mit der Natur, gefolgt von einem Gourmetfrühstück, das Sie bewusst genießen können.

Italiano :

Yoga sotto l’albero di magnolia, respirando e muovendosi in armonia con la natura, seguito da una colazione gourmet da assaporare con piena consapevolezza.

Espanol :

Yoga bajo el magnolio, respirando y moviéndose en armonía con la naturaleza, seguido de un desayuno gourmet para saborear con plena conciencia.

