Yoga et rando avec Marc au Restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre

Yoga et rando avec Marc au Restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre samedi 9 août 2025 07:00:00.

Yoga et rando avec Marc

au Restaurant l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 07:00:00

fin : 2025-08-09 12:00:00

Date(s) :

2025-08-09

Viens t’offrir une parenthèse douce et savoureuse en pleine montagne.

Un moment pour respirer, bouger, se recentrer… puis partager un brunch local et fait maison. Des rendez-vous pour prendre soin de soi, se reconnecter à l’essentiel et partager des moments simples, en montagne.

Lever de soleil, rando avec Marc Carrere ou la formule brunch avec L’étape du Berger et The Garden Tarbes .

Les places sont limitées, réservation obligatoire !

.

au Restaurant l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 56 98 61

English :

Come and enjoy a sweet and tasty interlude in the mountains.

A moment to breathe, move, refocus? then share a local, homemade brunch. Appointments to take care of yourself, reconnect with what’s essential and share simple moments in the mountains.

Sunrise, hike with Marc Carrere or brunch with L’étape du Berger and The Garden Tarbes.

Places are limited, so book early!

German :

Gönne dir eine süße und schmackhafte Auszeit mitten in den Bergen.

Ein Moment, um zu atmen, sich zu bewegen, sich zu zentrieren? und dann einen lokalen und hausgemachten Brunch zu genießen. Termine, um sich um sich selbst zu kümmern, sich wieder mit dem Wesentlichen zu verbinden und einfache Momente in den Bergen zu teilen.

Sonnenaufgang, Wanderung mit Marc Carrere oder Brunch mit L’étape du Berger und The Garden Tarbes.

Die Plätze sind begrenzt, Reservierung erforderlich!

Italiano :

Venite a godervi una pausa dolce e salata in montagna.

Prendetevi un momento per respirare, muovervi, concentrarvi e poi condividete un brunch locale e casalingo. Un’occasione per prendersi cura di sé, riconnettersi all’essenziale e condividere alcuni semplici momenti in montagna.

Alba, escursione con Marc Carrere o brunch con L’étape du Berger e The Garden Tarbes.

I posti sono limitati, la prenotazione è indispensabile!

Espanol :

Venga a disfrutar de un dulce y sabroso descanso en la montaña.

Tómate un momento para respirar, moverte, volver a centrarte… y luego comparte un brunch local y casero. Una oportunidad para cuidarse, reconectar con lo esencial y compartir algunos momentos sencillos en la montaña.

Amanecer, caminata con Marc Carrere o brunch con L’étape du Berger y The Garden Tarbes.

Las plazas son limitadas, ¡es imprescindible reservar!

L’événement Yoga et rando avec Marc Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-05-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65