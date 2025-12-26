Yoga et soins énergétiques, Salle Untxinananda Ciboure

Yoga et soins énergétiques

Salle Untxinananda 4 place Koxe Arbiza Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – EUR

plein tarif

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

2026-02-24

Suite au succès incroyable de cet atelier combinant Yoga et soins énergétiques, il revient en 2026.

Envie d’un moment régénérant dans une ambiance douce et bienveillante ?

Rejoignez-nous pour la 2ᵉ édition de notre soirée bien-être, alliant yoga avec Maryne et soins énergétiques avec Nadège pour une expérience profondément revitalisante.

‍♀️ Yoga avec Maryne

Reconnectez-vous à votre corps, votre souffle et votre esprit grâce à une séance adaptée à tous les niveaux. Étirements, détente et recentrage vous attendent, que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé.

Soins énergétiques avec Nadège

Laissez-vous envelopper par des techniques douces et intuitives pour libérer les blocages, restaurer votre équilibre et revitaliser votre énergie. Une manière parfaite de prolonger et d’amplifier les bienfaits de votre corps. .

Salle Untxinananda 4 place Koxe Arbiza Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 64 09 69 yoga.maryne@gmail.com

