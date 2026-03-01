Yoga et sophrologie Aix-Villemaur-Pâlis
Yoga et sophrologie Aix-Villemaur-Pâlis samedi 28 mars 2026.
Yoga et sophrologie
10 bis Rue Maréchal Foch Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – – Eur
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 12:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Samedi 28 mars AIX-EN-OTHE Yoga et sophrologie. De 10h à 12h30 à la MJC.
Atelier des 4 saisons. Relier le corps à l’esprit. Respirer.
Les samedis 10 janvier, 28 mars, 20 juin et 26 septembre.
Tarifs 30 € la séance, 80 € pour 3 et 100 € pour 4
Renseignements et réservations +33 (0)6 18 75 01 69 +33 (0)7 56 85 40 58 ou par e-mail yoga.natureetvie@gmail.com sophrothe10@gmail.com 30 .
10 bis Rue Maréchal Foch Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 18 75 01 69 yoga.natureetvie@gmail.com
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L’événement Yoga et sophrologie Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance