Yoga et Spa Moulin des Templiers Pontaubert
Yoga et Spa Moulin des Templiers Pontaubert dimanche 16 novembre 2025.
Yoga et Spa
Moulin des Templiers 10 Route de Cousin Pontaubert Yonne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:30:00
fin : 2025-11-16 12:30:00
Date(s) :
2025-11-16 2025-11-30 2025-12-14
Plongez dans une parenthèse hors du temps, où le mouvement du yoga s’unit à la douce chaleur du spa ! Les dimanches de chaque mois, Chloé vous propose une expérience unique de détente et de ressourcement, en partenariat avec le Moulin des Templiers à Pontaubert. .
Moulin des Templiers 10 Route de Cousin Pontaubert 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 10 80
English : Yoga et Spa
German : Yoga et Spa
Italiano :
Espanol :
L’événement Yoga et Spa Pontaubert a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme du Grand Vézelay