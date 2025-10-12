Yoga et Spa Moulin des Templiers Pontaubert

Yoga et Spa

Moulin des Templiers 10 Route de Cousin Pontaubert Yonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 10:30:00

fin : 2025-11-16 12:30:00

Date(s) :

2025-11-16 2025-11-30 2025-12-14

Plongez dans une parenthèse hors du temps, où le mouvement du yoga s’unit à la douce chaleur du spa ! Les dimanches de chaque mois, Chloé vous propose une expérience unique de détente et de ressourcement, en partenariat avec le Moulin des Templiers à Pontaubert. .

