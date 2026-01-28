Yoga et Tralala Place des Arcades Monflanquin
Yoga et Tralala
Place des Arcades MJC Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09
2026-02-09
Des postures d’animaux, des contes de l’Inde, des chants, de la relaxation, des mandala … découverte du monde du yoga.
Réservation conseillée.
Pour les enfants de 4 à 10 ans.
Place des Arcades MJC Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 12 97 75 mjcmonflanquin@gmail.com
English : Yoga et Tralala
Animal postures, Indian stories, chants, relaxation, mandalas… discover the world of yoga.
Reservations recommended.
For children aged 4 to 10.
