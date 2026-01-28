Yoga et Tralala Place des Arcades Monflanquin

Yoga et Tralala

Place des Arcades MJC Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

2026-02-09

Des postures d’animaux, des contes de l’Inde, des chants, de la relaxation, des mandala … découverte du monde du yoga.

Réservation conseillée.

Pour les enfants de 4 à 10 ans.

Place des Arcades MJC Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 12 97 75 mjcmonflanquin@gmail.com

English : Yoga et Tralala

Animal postures, Indian stories, chants, relaxation, mandalas… discover the world of yoga.

Reservations recommended.

For children aged 4 to 10.

