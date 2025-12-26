Yoga et voyage sonore, Salle Untxinananda Ciboure

Yoga et voyage sonore

Salle Untxinananda 4 place Koxe Arbiza Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Offrez-vous une parenthèse de bien-être hors du temps avec une séance immersive de 1h30 mêlant yoga doux et voyage sonore.

La soirée débute par une pratique de yoga accessible à tous , guidée par Maryne, combinant mouvements lents, automassage, postures douces et exercices de respiration afin de réveiller et délier le corps en douceur pour profiter ensuite d’une relaxation profonde. Elle se poursuit par un voyage sonore enveloppant animé par Philippe, au son des bols tibétains, Ocean-drum et carillons. Les vibrations favorisent une relaxation profonde, une méditation naturelle et une harmonisation globale de l’énergie. Un moment cocconing et un instant suspendu.

La soirée sera à la lueur des bougies et dans une atmosphère apaisante, cette expérience invite au lâcher-prise, au recentrage et à un profond sentiment de détente. .

Salle Untxinananda 4 place Koxe Arbiza Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 64 09 69 yoga.maryne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yoga et voyage sonore

L’événement Yoga et voyage sonore Ciboure a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Pays Basque