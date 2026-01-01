Yoga express

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 13:00:00

fin : 2026-06-26 14:00:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-05-08 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03

Des postures douces, adaptées à chacun pour améliorer souplesse et alignements.

En moins d’une heure, juste ce qu’il faut pour se recentrer, s’étirer, renforcer son corps et alléger son mental. De quoi créer un espace efficace pour prendre soin de soi dans le rythme parfois soutenu de la semaine et se libérer des tensions.

Les cours sont adaptés à tous et toutes, entre postures tenues, fluidité, exercices de respiration et méditation.

L’occasion d’explorer la tradition du Hatha Yoga et les approches modernes du mouvement. Notre intervenante Anna Geoffroy

Pratiquant le Yoga depuis plus de 15 ans, formée au Hatha et Vinyasa Yoga ainsi qu’à la Yoga Thérapie (méthode Green Yoga, certifiée Yoga Alliance), Anna a à coeur de proposer une pratique accessible à tous et de permettre à chacun de s’approprier les outils des approches somatiques pour (re)trouver vitalité et bien-être physique et mental. .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gentle postures adapted to each individual to improve flexibility and alignment.

L’événement Yoga express Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-09-03 par CDT72