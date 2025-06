Yoga face à la mer Promenade des Chardons Bleus Plounéour-Brignogan-plages 7 août 2025 10:00

Finistère

Début : 2025-08-07 10:00:00

fin : 2025-08-07 11:00:00

2025-08-07

Offrez-vous une parenthèse de bien-être en pleine semaine, dans un cadre apaisant, entre ciel et mer. Chaque jeudi matin de 10h à 11h, Delphine Guermeur déroule les tapis sur la terrasse et vous guide dans une pratique douce et ressourçante, pensée pour tous les niveaux, pour un moment de pleine conscience inspiré par les embruns. .

Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne

