Yoga face à la mer Promenade des Chardons Bleus Plounéour-Brignogan-plages

Début : 2026-03-12 10:30:00
fin : 2026-03-12 11:30:00
2026-03-12
Offrez-vous une parenthèse de bien-être en pleine semaine, dans un cadre apaisant, entre ciel et mer. Chaque jeudi matin de 10h30 à 11h30, Delphine Guermeur vous guide dans une pratique douce et ressourçante, pensée pour tous les niveaux.
Le moment se prolonge au Spa by Omnisens avec 1h d’accès à l’espace bien-être hammam, sauna, tisanerie… .
