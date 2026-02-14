Yoga face à la mer Promenade des Chardons Bleus Plounéour-Brignogan-plages

Yoga face à la mer

Offrez-vous une parenthèse de bien-être en pleine semaine, dans un cadre apaisant, entre ciel et mer. Chaque jeudi matin de 10h30 à 11h30, Delphine Guermeur vous guide dans une pratique douce et ressourçante, pensée pour tous les niveaux.

Le moment se prolonge au Spa by Omnisens avec 1h d’accès à l’espace bien-être hammam, sauna, tisanerie… .

Promenade des Chardons Bleus Hôtel de la Mer Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 43 18 47

