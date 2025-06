Yoga face à l’océan Anglet 17 juillet 2025 10:00

Pyrénées-Atlantiques

Yoga face à l’océan Chambre d’Amour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 11:00:00

2025-07-17

Faites une pause et prenez soin de vous !

Anglet Côte Basque vous propose une activité Yoga face à l’océan, à la Chambre d’Amour.

La séance est dispensée par un professeur diplômé et se déroule dans une ambiance calme où l’on enchaîne différentes postures dont la salutation au soleil, quelques équilibres et inversions et une relaxation au son des vagues…

Que vous soyez débutant ou adepte, tous les niveaux sont les bienvenus. .

Chambre d’Amour

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 reservation@anglet-cotebasque.com

