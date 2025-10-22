Yoga face aux œuvres, Maison des arts à Cajarc Cajarc

Yoga face aux œuvres, Maison des arts à Cajarc

MAGCP, 134 avenue Germain Canet Cajarc Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-10-22 18:00:00

fin : 2025-10-22 19:30:00

2025-10-22 2025-11-03 2025-11-05 2025-11-12

La Maison des arts vous propose une expérience corporelle par la pratique du yoga face aux œuvres. Médiatrice et enseignante de yoga, Marie Deborne vous entraine dans un voyage silencieux et sensoriel au cœur de l’exposition La Traversée. .

MAGCP, 134 avenue Germain Canet Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 78 19 reservation@magcp.fr

English :

The Maison des arts invites you to experience the body through the practice of yoga in front of the works of art

German :

Das Maison des arts bietet Ihnen eine Körpererfahrung durch die Praxis des Yoga im Angesicht von Kunstwerken an

Italiano :

La Maison des arts invita a sperimentare il corpo attraverso la pratica dello yoga davanti alle opere d’arte

Espanol :

La Maison des arts le invita a experimentar el cuerpo a través de la práctica del yoga frente a las obras de arte

