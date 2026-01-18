YOGA fin de journée La Ruche éco solidaire Mimbaste
YOGA fin de journée La Ruche éco solidaire Mimbaste jeudi 22 janvier 2026.
YOGA fin de journée
La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Besoin de vous détendre et de vous ressourcer ? Rejoignez-nous pour nos séances de YOGA à la Ruche Eco-Solidaire de Mimbaste ! Accessible à tous et toutes, quel que soit votre niveau. Participez en toute liberté grâce à notre système de prix libre. Infos et inscriptions 06 87 37 96 05 ou @corpsenchante .
La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 37 96 05
English :
Need to relax and recharge your batteries? Join us for our YOGA sessions at La Ruche Eco-Solidaire in Mimbaste! Accessible to all, whatever your level. Participate freely, thanks to our free pricing system. Info and registration: 06 87 37 96 05
