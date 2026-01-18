YOGA fin de journée La Ruche éco solidaire Mimbaste

YOGA fin de journée

La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Besoin de vous détendre et de vous ressourcer ? Rejoignez-nous pour nos séances de YOGA à la Ruche Eco-Solidaire de Mimbaste ! Accessible à tous et toutes, quel que soit votre niveau. Participez en toute liberté grâce à notre système de prix libre. Infos et inscriptions 06 87 37 96 05

Besoin de vous détendre et de vous ressourcer ? Rejoignez-nous pour nos séances de YOGA à la Ruche Eco-Solidaire de Mimbaste ! Accessible à tous et toutes, quel que soit votre niveau. Participez en toute liberté grâce à notre système de prix libre. Infos et inscriptions 06 87 37 96 05 ou @corpsenchante .

La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 37 96 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Need to relax and recharge your batteries? Join us for our YOGA sessions at La Ruche Eco-Solidaire in Mimbaste! Accessible to all, whatever your level. Participate freely, thanks to our free pricing system. Info and registration: 06 87 37 96 05

L’événement YOGA fin de journée Mimbaste a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans