Yoga Fondamentaux Yourte O2 Camping Longueville

Yoga Fondamentaux

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 11:30:00

Date(s) :

2025-10-05

Il n’est pas question de niveau dans cet atelier. Mais d’écoute, de développer la conscience du corps, de ressentir…

Nombreux ajustements et supports à l’appui, explorons des postures de fondation sous différents angles.

Fluidité et précision. Présence et respiration.

Comprendre, ressentir, vivre la posture… La laisser s’exprimer à travers soi.

Faire circuler l’énergie.

Une merveilleuse façon de découvrir ou d’approfondir sa pratique. .

Yourte O2 Camping La Bretonnière Longueville 50290 Manche Normandie +33 6 74 78 80 53 contact.newmood@gmail.com

