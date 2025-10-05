Yoga Fondamentaux Yourte O2 Camping Longueville
Yoga Fondamentaux Yourte O2 Camping Longueville dimanche 5 octobre 2025.
Yoga Fondamentaux
Yourte O2 Camping La Bretonnière Longueville Manche
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 11:30:00
2025-10-05
Il n’est pas question de niveau dans cet atelier. Mais d’écoute, de développer la conscience du corps, de ressentir…
Nombreux ajustements et supports à l’appui, explorons des postures de fondation sous différents angles.
Fluidité et précision. Présence et respiration.
Comprendre, ressentir, vivre la posture… La laisser s’exprimer à travers soi.
Faire circuler l’énergie.
Une merveilleuse façon de découvrir ou d’approfondir sa pratique. .
Yourte O2 Camping La Bretonnière Longueville 50290 Manche Normandie +33 6 74 78 80 53 contact.newmood@gmail.com
