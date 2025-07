Yoga integral d’été gratuit Espace de la gare Saint-Gengoux-le-National

Yoga integral d’été gratuit Espace de la gare Saint-Gengoux-le-National mercredi 23 juillet 2025.

Yoga integral d’été gratuit

Espace de la gare Derrière l’ancienne gare côté voie verte Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-07-23 09:00:00

fin : 2025-09-24 10:00:00

2025-07-23

Apporter son tapis de sol et petit coussin. Pour le coussin c’est plus confortable mais pas obligatoire. Le tapis lui est essentiel.

La pratique est basée sur la respiration, un peu de méditation, étirements et mouvements pour renforcer la musculature mais tout en douceur. .

Espace de la gare Derrière l’ancienne gare côté voie verte Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 33 93 56 welchelisa@yahoo.co.uk

