Yoga journée découverte salle de velle Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne

Informations pratiques

Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne

Yoga journée découverte

salle de velle 189 Route de Velle Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Yoga journée découverte 4 séances gratuite .

salle de velle 189 Route de Velle Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Yoga journée découverte Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne a été mis à jour le 2026-08-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)