Yoga journée découverte salle de velle Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne
samedi 12 septembre 2026 · salle de velle · Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne
Informations pratiques
Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne
Yoga journée découverte
salle de velle 189 Route de Velle Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Yoga journée découverte 4 séances gratuite .
salle de velle 189 Route de Velle Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Yoga journée découverte Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne a été mis à jour le 2026-08-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)