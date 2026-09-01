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AGENDA · Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne

Yoga journée découverte salle de velle Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne

samedi 12 septembre 2026 · salle de velle · Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne

Yoga journée découverte salle de velle Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
salle de velle
Adresse
189 Route de Velle
Ville
71430 Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne

Yoga journée découverte

salle de velle 189 Route de Velle Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Yoga journée découverte 4 séances gratuite   .

salle de velle 189 Route de Velle Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Yoga journée découverte Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne a été mis à jour le 2026-08-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)