Yoga Journée portes ouvertes Haguenau samedi 15 novembre 2025.
15 avenue du Professeur René Leriche Haguenau Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 17:30:00
2025-11-15
Venez découvrir le yoga lors d’une journée portes ouvertes chez Luciana Yoga ! Que vous soyez débutant(e) ou expérimenté(e), explorez une autre approche du yoga dans un cadre convivial et bienveillant.
Que vous soyez débutant(e) ou expérimenté(e), explorez une autre approche du yoga dans un cadre convivial et bienveillant.
Au programme de la journée
10h00 Mot de bienvenue
10h15 Yoga du matin
11h00 Yoga prénatal et postnatal NOUVEAUTÉ
11h45 Hatha Yoga
14h00 Pranayama
14h45 Hatha Yoga
15h30 Yoga prénatal et postnatal NOUVEAUTÉ
16h15 Salutation au soleil
17h00 Hatha Yoga 0 .
15 avenue du Professeur René Leriche Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 87 16 33 lucianayogaskill@gmail.com
English :
Come and discover yoga during an open day at Luciana Yoga! Whether you’re a beginner or an experienced practitioner, explore a different approach to yoga in a friendly, caring environment.
German :
Entdecken Sie Yoga an einem Tag der offenen Tür bei Luciana Yoga! Ob Anfänger/in oder erfahrene/r Yogi/in, erkunden Sie einen anderen Zugang zum Yoga in einer freundlichen und wohlwollenden Umgebung.
Italiano :
Venite a scoprire lo yoga durante una giornata aperta al Luciana Yoga! Che siate principianti o praticanti esperti, esplorate un approccio diverso allo yoga in un ambiente amichevole e attento.
Espanol :
Ven a descubrir el yoga durante una jornada de puertas abiertas en Luciana Yoga Tanto si eres principiante como si ya tienes experiencia, explora un enfoque diferente del yoga en un ambiente agradable y acogedor.
