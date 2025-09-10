Yoga Kids JumpPeps Biscarrosse

Yoga Kids JumpPeps Biscarrosse mercredi 10 septembre 2025.

Yoga Kids

JumpPeps 325 Rue des Compagnons Biscarrosse Landes

Début : 2025-09-10

fin : 2025-11-26

2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

À travers des jeux, des postures ludiques et des moments de relaxation, les enfants explorent le yoga de façon amusante et accessible. Une belle opportunité pour développer souplesse, équilibre et confiance en soi !

Chaque séance est pensée pour s’adapter aux besoins des enfants temps calmes et dynamiques s’alternent pour favoriser l’écoute de soi et le bien-être, sans contrainte ni performance.

Dans un esprit de partage et de respect, les enfants découvrent comment prendre soin d’eux-mêmes et des autres, en cultivant la patience, l’entraide et la joie d’être ensemble. .

JumpPeps 325 Rue des Compagnons Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 48 13 67 soham.yoga.et.bien.etre@gmail.com

