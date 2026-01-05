Yoga, kirtan & bain sonore avec Caroline Coelho Centre Amoy Billère

Yoga, kirtan & bain sonore avec Caroline Coelho

Centre Amoy 52 rue des Marnières Billère Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

2026-03-14

Caroline Coelho vous accueille, des pratiques du cœur autour du chant, du mouvement et de la présence.

Programme

Un cercle de chant kirtan, et la joie de chanter ensemble.

Une pratique de Yoga Asana de 2h, en connexion avec le corps et soutenue par l’énergie du groupe.

Et enfin, un bain sonore pour s’abandonner et se laisser bercer par les vibrations. .

Centre Amoy 52 rue des Marnières Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 38 88 66 Lateulere@gmail.com

