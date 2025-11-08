Yoga Kundalini énergie créatrice MJC Héritan Mâcon

Yoga Kundalini énergie créatrice

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

2025-11-08

Le Kundalini Yoga, introduit dans le monde occidental par Yogi Bhajan, est un yoga particulièrement puissant dans ses effets qui permet de travailler sur sa clarté mentale, de réveiller et d’harmoniser votre énergie corps et esprit.

Animé par Catherine Naville, professeure de kundalini Yoga certifiée par le KRI, affiliée à la FFKY. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

