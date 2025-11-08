Yoga Kundalini énergie créatrice MJC Héritan Mâcon
Yoga Kundalini énergie créatrice MJC Héritan Mâcon samedi 8 novembre 2025.
Yoga Kundalini énergie créatrice
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Le Kundalini Yoga, introduit dans le monde occidental par Yogi Bhajan, est un yoga particulièrement puissant dans ses effets qui permet de travailler sur sa clarté mentale, de réveiller et d’harmoniser votre énergie corps et esprit.
Animé par Catherine Naville, professeure de kundalini Yoga certifiée par le KRI, affiliée à la FFKY. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
