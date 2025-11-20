Yoga kundalini fortifiez votre système immunitaire Mâcon
Yoga kundalini fortifiez votre système immunitaire Mâcon samedi 17 janvier 2026.
Yoga kundalini fortifiez votre système immunitaire
MJC Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Pour bien passer l’hiver et préparer le printemps, renforcez votre système immunitaire et détoxifiez votre organisme. Le Kundalini Yoga est un yoga complet qui comprend le travail des postures, du souffle, des vibrations, de la concentration, et diverses techniques de relaxation et de méditation.
Animé par Catherine Naville, professeure de kundalini Yoga certifiée par la KRI, affiliée à la FFKY. .
MJC Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
