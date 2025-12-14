Yoga Larrau

Yoga

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 36 – 36 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Teja, professeur de yoga, vous invite à pratiquer avec elle à Iraty.

Dans un cadre paisible et enchanteur, profitez d’un moment de détente pour vous reconnecter à votre corps. Pour tout public à partir de 8 ans, 15 personnes maximum. Réservation obligatoire. .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29 info@chalets-iraty.com

