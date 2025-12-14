Yoga Larrau
Yoga Larrau mercredi 31 décembre 2025.
Yoga
Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 36 – 36 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Teja, professeur de yoga, vous invite à pratiquer avec elle à Iraty.
Dans un cadre paisible et enchanteur, profitez d’un moment de détente pour vous reconnecter à votre corps. Pour tout public à partir de 8 ans, 15 personnes maximum. Réservation obligatoire. .
Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29 info@chalets-iraty.com
English :
L’événement Yoga Larrau a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Pays Basque