Yoga Le Chambon-sur-Lignon
Yoga Le Chambon-sur-Lignon dimanche 7 juin 2026.
Yoga
La plage Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Ouvert à tous et tous, débutants ou confirmés. En plein air. Si pluie, repli en salle.
.
La plage Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 51 07 63 pauline.vialbonacci@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open to everyone, beginners and advanced alike. Outdoors. In case of rain, indoors.
L’événement Yoga Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon