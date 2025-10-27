Yoga-Lecture 1 Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
Yoga-Lecture 1 Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage lundi 27 octobre 2025.
Yoga-Lecture 1
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27 10:30:00
fin : 2025-10-27 11:30:00
Date(s) :
2025-10-27
Retrouvez l’univers composé de yoga et de lecture à La Médiathèque La Malle d’Allionis…
.
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
English :
Discover the world of yoga and reading at La Médiathèque La Malle d’Allionis…
German :
Entdecken Sie die Welt des Yoga und der Lektüre in der Mediathek La Malle d’Allionis…
Italiano :
Scoprite il mondo dello yoga e della lettura alla Médiathèque La Malle d’Allionis…
Espanol :
Descubra el mundo del yoga y la lectura en La Médiathèque La Malle d’Allionis…
L’événement Yoga-Lecture 1 Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage