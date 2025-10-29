Yoga-Lecture 2 Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

Yoga-Lecture 2 Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage mercredi 29 octobre 2025.

Yoga-Lecture 2

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 11:30:00

Date(s) :

2025-10-29

Retrouvez l’univers composé de yoga et de lecture à La Médiathèque La Malle d’Allionis…

.

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

English :

Discover the world of yoga and reading at La Médiathèque La Malle d’Allionis…

German :

Entdecken Sie die Welt des Yoga und der Lektüre in der Mediathek La Malle d’Allionis…

Italiano :

Scoprite il mondo dello yoga e della lettura alla Médiathèque La Malle d’Allionis…

Espanol :

Descubra el mundo del yoga y la lectura en La Médiathèque La Malle d’Allionis…

L’événement Yoga-Lecture 2 Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage