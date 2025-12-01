Yoga les mardis PIAU ENGALY Aragnouet

Yoga les mardis

PIAU ENGALY Centre station Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 17:30:00

fin : 2026-03-31 18:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Offrez vous une parenthèse de douceur durant une séance de yoga, et de récupération après votre journée de glisse…

Séance proposée les mardis Durée 1h10.

Tarifs 20€

A partir de 5 personnes et maximum 12 personnes.

Horaire 17h30

Venez partager un moment de détente et de douceur en compagnie de Virginie durant une séance de yoga.

Prévoir une tenue confortable. Les tapis seront à disposition, vous pouvez amener un coussin, une petite couverture, une bouteille d’eau. N’hésitez à prendre votre matériel si vous en avez.

RESERVATION à l’Office de Tourisme 05 62 39 61 69

Séance proposée les mardis Durée 1h10.

Tarifs 20€

A partir de 5 personnes et maximum 12 personnes.

Virginie, monitrice de ski à l’ESF depuis plus de 20 ans à Piau, enseigne aujourd’hui le yoga dans la vallée.

Formée à l’ENPY de Bayonne, Virginie enseigne l’Hatha Yoga traditionnel.

Les cours sont ouverts à tous et bien sûr aux débutants.

Prévoir une tenue confortable. Les tapis seront à disposition, vous pouvez amener un coussin, une petite couverture, une bouteille d’eau. N’hésitez à prendre votre matériel si vous en avez.

Virginie, durant cette séance détente, vous invite à partager sa pratique dans un profond respect du corps et une intention particulière à vous guider vers l’écoute de vos besoins.

Les cours comprennent des techniques respiratoires, mouvements, étirements, postures, techniques de concentration, relaxation et méditation.

RESERVATION à Office de Tourisme 05 62 39 61 69 .

PIAU ENGALY Centre station Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Treat yourself to a gentle interlude during a yoga session, and recuperate after a day on the slopes?

Session offered on Tuesdays Duration: 1h10.

Price: 20?

From 5 people and maximum 12 people.

Schedule: 5:30pm

Come and share a moment of relaxation and gentleness with Virginie during a yoga session.

Please wear comfortable clothing. Mats will be available, but you can bring a cushion, a small blanket and a bottle of water. Feel free to bring your own equipment if you have any.

RESERVATION at the Tourist Office: 05 62 39 61 69

German :

Gönnen Sie sich eine sanfte Auszeit während einer Yogastunde und erholen Sie sich nach einem Tag auf der Piste?

Angeboten dienstags Dauer: 1 Stunde 10 Minuten.

Preis 20 ?

Ab 5 Personen und maximal 12 Personen.

Unterrichtszeit: 17:30 Uhr

Genießen Sie einen Moment der Entspannung und Sanftheit mit Virginie während einer Yoga-Sitzung.

Bringen Sie bequeme Kleidung mit. Die Matten stehen zur Verfügung, Sie können aber auch ein Kissen, eine kleine Decke und eine Flasche Wasser mitbringen. Zögern Sie nicht, Ihre Ausrüstung mitzunehmen, wenn Sie welche haben.

RESERVIERUNG im Tourismusbüro: 05 62 39 61 69

Italiano :

Concedetevi un dolce intermezzo durante una sessione di yoga e recuperate dopo una giornata sulle piste?

Sessione offerta il martedì Durata: 1h10.

Prezzo: 20?

A partire da 5 persone e fino a un massimo di 12 persone.

Orario: 17.30

Venite a condividere un momento di relax e dolcezza con Virginie durante una sessione di yoga.

Portate abiti comodi. I tappetini saranno a disposizione, ma potete portare un cuscino, una piccola coperta e una bottiglia d’acqua. Non esitate a portare la vostra attrezzatura, se ne avete.

PRENOTAZIONE presso l’Ufficio del Turismo: 05 62 39 61 69

Espanol :

Regálese una suave pausa durante una sesión de yoga y recupérese después de un día en las pistas..

Sesión ofrecida los martes Duración: 1h10.

Precio: 20?

A partir de 5 personas y un máximo de 12.

Hora: 17h30

Ven a compartir un momento de relajación y dulzura con Virginie durante una sesión de yoga.

Traiga ropa cómoda. Las esterillas estarán disponibles, pero puedes traer un cojín, una pequeña manta y una botella de agua. No dude en traer su propio equipo si lo tiene.

RESERVA en la Oficina de Turismo: 05 62 39 61 69

L’événement Yoga les mardis Aragnouet a été mis à jour le 2025-11-19 par OT de Piau-Engaly|CDT65