yoga ludique, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes
yoga ludique, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes mercredi 15 avril 2026.
yoga ludique Mercredi 15 avril, 11h00 Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants Loire-Atlantique
gratuit si adhérent.e de l’association
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T11:00:00+02:00 – 2026-04-15T11:45:00+02:00
Fin : 2026-04-15T11:00:00+02:00 – 2026-04-15T11:45:00+02:00
Un moment à la fois dynamique et ressourçant pour renforcer le lien à son enfant tout en prenant plaisir à découvrir cette pratique qu’est le yoga.
Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants 94 Rue de la Ville en Pierre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
du yoga ludique en duo parent-enfant! yoga parent
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