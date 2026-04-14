yoga ludique, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes

yoga ludique Mercredi 15 avril, 11h00 Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants Loire-Atlantique

gratuit si adhérent.e de l’association

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T11:00:00+02:00 – 2026-04-15T11:45:00+02:00

Fin : 2026-04-15T11:00:00+02:00 – 2026-04-15T11:45:00+02:00

Un moment à la fois dynamique et ressourçant pour renforcer le lien à son enfant tout en prenant plaisir à découvrir cette pratique qu’est le yoga.

Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants 94 Rue de la Ville en Pierre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

du yoga ludique en duo parent-enfant! yoga parent