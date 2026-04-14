Yoga ludique – Parent-enfant A L’Abord’âge-Le café des enfants Nantes
Yoga ludique – Parent-enfant A L’Abord’âge-Le café des enfants Nantes mercredi 15 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 11:00 – 11:45
Gratuit : oui Gratuit si adhérent de l’associationAdhésion sur https://www.helloasso.com/associations/a-l-abord-age-le-cafe-des-enfants/adhesions/adhesion-cafe-des-enfants-a-l-abord-age-2026-1 Pour réserver l’atelier et plus d’informations, téléphonez au 02 40 48 71 46. En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Un moment à la fois dynamique et ressourçant pour renforcer le lien avec son enfant, tout en prenant plaisir à découvrir cette pratique qu’est le yoga.
A L’Abord’âge-Le café des enfants Nantes 44000
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