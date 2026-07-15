AGENDA · Perros-Guirec
Yoga Luskan Yoga Yin & Massage Church Café Centre-ville Perros-Guirec
mardi 11 août 2026 · Centre-ville · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Yoga Luskan Yoga Yin & Massage Church Café
Centre-ville 142 Rue du Maréchal Joffre Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 16:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Cours de Yoga Yin & Massage avec Luskan Yoga au Church Café.
À réserver auprès de la prof de Yoga. .
Centre-ville 142 Rue du Maréchal Joffre Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 78 57 62
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English :
L’événement Yoga Luskan Yoga Yin & Massage Church Café Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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