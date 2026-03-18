YOGA, MARCHE & BAIN SONORE Florac Trois Rivières

YOGA, MARCHE & BAIN SONORE

La ferme des Cévennes Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Se remettre en mouvement pour accueillir le printemps. voilà la proposition de Violaine et Florence pour cette journée ouverte à tous, amoureux et curieux de la nature, qui souhaitent prendre un temps de déconnexion à 5 min de Florac, à la ferme des cévennes.

Au programme Yoga , Marche, Bain sonore

A partir de 10 ans. Merci de prendre votre repas ainsi qu’un tapis de yoga.

Se remettre en mouvement pour accueillir le printemps. voilà la proposition de Violaine et Florence pour cette journée ouverte à tous, amoureux et curieux de la nature, qui souhaitent prendre un temps de déconnexion à 5 min de Florac, à la ferme des cévennes.

Au programme

Yoga réveiller le corps en douceur et planter la graine.

Marche observer la nature qui s’éveille.

Bain sonore se recharger pour fleurir.

Plus en détails

9h45 Accueil

Yoga pratique ouverte à tous, en extérieur si le temps le permet, pour réveiller son corps en douceur,

enchaînement de la Graine dorée doux et lent pour préparer le corps à la marche

Pique nique tiré du sac

Marche Balade découverte autour de la ferme

Bain sonore pratique allongée, en intérieur, entouré d’instruments tels que des bols tibétains, pour atterir en douceur après la marche

Cette journée est accompagnée par Violaine Molherac, animatrice nature et Florence Giacalone, professeure de yoga et sonothérapeute.

A partir de 10 ans.

Merci de prendre votre repas ainsi qu’un tapis de yoga.

Info et Réservations

Violaine: 06 60 88 54 39 , www.naturalohа.com

Florence: 0687994556, www.ondulance.com

Possibilité de rester sur place et profiter pleinement d’un week-end ressourçant, en réservant votre chambre auprès de La Ferme des Cévennes. .

La ferme des Cévennes Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39

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English :

Get back into motion to welcome spring. that’s what Violaine and Florence propose for this day, open to all nature-lovers and the curious, who want to take some time out, 5 minutes from Florac, at La ferme des cévennes.

Program: Yoga , Walking, Sound bath

From 10 years old. Please bring your lunch and yoga mat.

L’événement YOGA, MARCHE & BAIN SONORE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-03-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes