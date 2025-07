YOGA Marvejols

9 avenue Savorgnan de Brazza Marvejols Lozère

Début : 2025-07-15 10:00:00

2025-07-15

Découverte du yoga. Jeux de respiration, respect des autres, écoute du corps pour aiguiser les sens et se reconnecter avec soi-même (Famille / enfant + 6 ans)

9 avenue Savorgnan de Brazza Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 27 85 bibliotheque@cc-gevaudan.fr

English :

Discover yoga. Breathing games, respect for others, listening to the body to sharpen the senses and reconnect with oneself (Family / child + 6 years)

German :

Entdeckung des Yoga. Atemspiele, Respekt vor anderen, auf den Körper hören, um die Sinne zu schärfen und sich wieder mit sich selbst zu verbinden (Familie / Kind + 6 Jahre)

Italiano :

Scoprire lo yoga. Giochi di respirazione, rispetto per gli altri, ascolto del corpo per affinare i sensi e riconnettersi con se stessi (Famiglia / bambino + 6 anni)

Espanol :

Descubrir el yoga. Juegos de respiración, respeto de los demás, escucha del cuerpo para agudizar los sentidos y volver a conectar con uno mismo (Familia / niño + 6 años)

