YOGA MÉDITATION Saint-Brevin-les-Pins

plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-12-31 17:00:00
fin : 2026-01-02 20:00:00
2025-12-31 2026-01-02
L’association Respire de Saint-Brevin vous propose des cours de Yoga & méditation
YOGA-MÉDITATION pour dire au revoir à 2025, le mercredi 31 décembre de 10H à 12H, Salle de l’estuaire, pas besoin de pré requis pour participer
YOGA-MEDITATION & RELAXATION DIDGERIDOO par ERIC pour dire au bonjour à 2025, le vendredi 2 janvier de 17H à 20H, Salle de l’estuaire, pas besoin de pré requis pour participer
Infos et inscriptions auprès de Stéphanie PROVOST . 06 95 99 44 10 .
plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 99 44 10
