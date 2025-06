Yoga & méthode TRE® Onay La Chapelle-sur-Furieuse 1 juillet 2025 07:00

Ce stage dans le Jura, allie le yoga et les tremblements, pour nous ammener vers une meilleure fluidité.

La méthode TRE® nous aide à retrouver le réflexe de tremblement que nous partageons avec tous les mamifères après un stress vital, le corps a besoin de trembler pour revenir à l’équilibre. Trembler nous aide ainsi à relâcher des tensions chroniques inconscientes et à revenir dans le présent. Nous y gagnons en présence corporelle et psychique.

Nous irons vers l’assise en utilisant la vaste panoplie du yoga pour préparer

notre corps et notre esprit.

L’assise est un chemin vers nous-même.

Cette direction révèle les obstacles qui peuvent se trouver

sur ce chemin, notamment nos tensions musculaires chroniques.

Celles-ci sont souvent inconscientes

et notre volonté est donc vaine pour les relâcher.

C’est là que la méthode TRE® est utile.

Nos tensions musculaires chroniques peuvent être des réponses

à des situations anciennes de stress intense,

quand notre corps a basculé en mode survie .

Pour revenir au mode vie ordinaire notre corps a besoin de trembler.

C’est un réflexe ancré au fond de nous

et présent chez tous les mammifères.

La méthode TRE® nous aide à retrouver ce réflexe de tremblement

et à relâcher petit à petit des tensions chroniques inconscientes.

