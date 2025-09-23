Yoga La Ruche éco solidaire Mimbaste

Yoga La Ruche éco solidaire Mimbaste mardi 23 septembre 2025.

Yoga

La Ruche éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23

fin : 2025-09-23

Date(s) :

2025-09-23

Besoin de vous détendre et de vous ressourcer ? Accessible à tous et toutes, quel que soit votre niveau. Infos et inscriptions 06 87 37 96 05 ou @corpsenchante

Besoin de vous détendre et de vous ressourcer ? Accessible à tous et toutes, quel que soit votre niveau. Infos et inscriptions 06 87 37 96 05 ou @corpsenchante .

La Ruche éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 37 96 05

English : Yoga

A privileged moment of relaxation, play and complicity, in sweetness and kindness. 12€ for the couple (8€ adult, 4€ child), reduced half-yearly rate. Registration required: 06.19.02.33.28

German : Yoga

Brauchen Sie Entspannung und neue Energie? Für alle zugänglich, unabhängig von Ihrem Niveau. Infos und Anmeldung: 06 87 37 96 05 oder @corpsenchante

Italiano :

Avete bisogno di rilassarvi e ricaricare le batterie? Aperto a tutti, qualunque sia il vostro livello. Informazioni e prenotazioni: 06 87 37 96 05 o @corpsenchante

Espanol : Yoga

Un momento privilegiado de relax, juego y complicidad, en la dulzura y la benevolencia. 12€ para el par (8€ adulto, 4€ niño), tarifa semestral reducida. Inscripción obligatoria: 06.19.02.33.28

L’événement Yoga Mimbaste a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans