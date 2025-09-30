Yoga La Ruche éco solidaire Mimbaste
Yoga La Ruche éco solidaire Mimbaste mardi 30 septembre 2025.
Yoga
La Ruche éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Début : 2025-09-30
fin : 2025-09-30
2025-09-30
Besoin de vous détendre et de vous ressourcer ? Accessible à tous et toutes, quel que soit votre niveau. Infos et inscriptions 06 87 37 96 05 ou @corpsenchante
La Ruche éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 37 96 05
English : Yoga
Need to relax and recharge your batteries? Accessible to all, whatever your level. Info and registration: 06 87 37 96 05 or @corpsenchante
German : Yoga
Brauchen Sie Entspannung und neue Energie? Für alle zugänglich, unabhängig von Ihrem Niveau. Infos und Anmeldung: 06 87 37 96 05 oder @corpsenchante
Italiano :
Avete bisogno di rilassarvi e ricaricare le batterie? Aperto a tutti, qualunque sia il vostro livello. Informazioni e prenotazioni: 06 87 37 96 05 o @corpsenchante
Espanol : Yoga
¿Necesitas relajarte y recargar las pilas? Abierto a todos, sea cual sea su nivel. Información y reservas: 06 87 37 96 05 o @corpsenchante
L’événement Yoga Mimbaste a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans