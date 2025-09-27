Yoga, mouvements et respiration Centre Thalica Peyrehorade

Yoga, mouvements et respiration

Centre Thalica 30 rue Lembarry Peyrehorade Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

De 9h à 11h, venez explorer la pratique du Hatha Yoga une approche physique et consciente, centrée sur le mouvement, les postures et la respiration. Cet atelier invite à développer force, souplesse et équilibre tout en favorisant détente et bien-être intérieur.

Accessible à tous niveaux, ce temps de pratique est une belle occasion de se reconnecter à son corps, calmer le mental et démarrer la journée avec énergie et sérénité. Places limitées. Inscription obligatoire. Tarif plein 20€. Tarif adhérent 15€. .

Centre Thalica 30 rue Lembarry Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 43 21 92

English : Yoga, mouvements et respiration

From 9 a.m. to 11 a.m., come and explore the practice of Hatha Yoga: a physical and conscious approach focused on movement, postures and breathing. This workshop invites you to develop strength, flexibility and balance, while promoting relaxation and inner well-being. Accessible to all levels.

German : Yoga, mouvements et respiration

Von 9.00 bis 11.00 Uhr können Sie die Praxis des Hatha-Yoga erkunden: ein körperlicher und bewusster Ansatz, der sich auf Bewegung, Körperhaltungen und Atmung konzentriert. Dieser Workshop lädt dazu ein, Kraft, Flexibilität und Gleichgewicht zu entwickeln und gleichzeitig Entspannung und inneres Wohlbefinden zu fördern. Für alle Niveaustufen geeignet.

Italiano :

Dalle 9.00 alle 11.00, venite a scoprire la pratica dell’Hatha Yoga: un approccio fisico e consapevole incentrato sul movimento, sulle posture e sulla respirazione. Questo workshop vi invita a sviluppare forza, flessibilità ed equilibrio, promuovendo al contempo il rilassamento e il benessere interiore. Adatto a tutti i livelli.

Espanol : Yoga, mouvements et respiration

De 9:00 a 11:00, venga a explorar la práctica del Hatha Yoga: un enfoque físico y consciente centrado en el movimiento, las posturas y la respiración. Este taller le invita a desarrollar la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio, a la vez que favorece la relajación y el bienestar interior. Apto para todos los niveles.

